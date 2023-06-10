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Замгенсека Джоанэ: в НАТО нет консенсуса по вопросу присоединения Украины к альянсу

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Среди стран Североатлантического альянса в данный момент нет консенсуса по вопросу присоединения Украины к НАТО, заявил заместитель генерального секретаря блока Мирча Джоанэ.
Замгенсека Джоанэ: в НАТО нет консенсуса по вопросу присоединения Украины к альянсу
  • РИА Новости

«В настоящее время не наблюдается консенсуса внутри НАТО по теме вхождения туда Украины», — цитирует его РИА Новости.

Джоанэ отметил, что украинский президент Владимир Зеленский это понимает.

Он добавил, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока не завершится конфликт.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес также отмечал, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу не произойдёт в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надежды на вступление страны в НАТО становятся всё отдалённее.

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