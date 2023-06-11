Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Зеленский узнал неприятную новость о больших потерях у ВСУ
Об этом он написал на платформе Substack.
«Без сомнения, Зеленский получил новость, которую не хотел слышать», — сказал журналист.
При этом Брайен подчеркнул, что украинское наступление идёт не самым лучшим образом, а армия понесла большие потери.
«Русским удалось подбить много украинских танков, в том числе поставленные французами AMX-10 и переданные Германией Украине танки Leopard», — сказал Брайен.
Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что ВСУ потеряют сотни тысяч солдат при проведении контрнаступления.
Также представитель Белого дома Джон Кирби назвал ожидаемыми потери украинских сил в наступательных действиях.