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В Британии пообещали выделить Киеву $20 млн на помощь пострадавшим при ЧП на Каховской ГЭС

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Власти Великобритании пообещали выделить Киеву $20 млн на помощь пострадавшим при ЧП на Каховской ГЭС.
В Британии пообещали выделить Киеву $20 млн на помощь пострадавшим при ЧП на Каховской ГЭС
  • РИА Новости

«Дополнительные £16 млн ($20 млн) выделены в знак признания растущих потребностей Украины, в том числе в районах, пострадавших от разрушения Новокаховской плотины», — говорится в сообщении МИД Соединённого Королевства.

Кроме того, ведомство направит Киеву лодки, фильтры для воды, насосы и комбинезоны.

Власти Херсонской области ранее, основываясь на предварительных данных, оценили ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС в 11,5 млрд рублей.

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев в интервью медиагруппе Funke оценил ущерб от разрушения Каховской ГЭС в $14 млрд.

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