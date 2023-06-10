Премьер Канады объявил о новом пакете военной помощи Украине на $375 млн

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе своего визита в Киев объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере $375 млн.

«Трюдо... объявил о выделении военной помощи Киеву на сумму 500 млн канадских долларов ($375 млн)», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Reuters.

Кроме того, Трюдо заявил, что страна примет участие в подготовке украинских пилотов.

Ранее в Минобороны Великобритании сообщили о завершении обучения украинских танкистов в королевстве.

12 мая бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью U.S. Tour of Duty заявил, что британские танки Challenger 2, поставленные украинской армии, сожгут на поле боя в первом же бою.