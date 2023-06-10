МИД России: Москва отреагирует на решение Исландии о понижении уровня дипотношений

Россия соответствующим образом отреагирует на решение Исландии о понижении уровня дипотношений с Москвой.

Об этом сообщили в МИД России.

«Будем учитывать это недружественное решение при выстраивании наших связей с Исландией в будущем. На все антироссийские действия Рейкьявика неизбежно последует соответствующая реакция», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что принятое властями Исландии решение разрушает комплекс российско-исландского взаимодействия.

Ранее в МИД Исландии заявили, что приняли решение о приостановке работы посольства в Москве с 1 августа.

В МИД Исландии сообщили, что республика считает неоправданным сохранение работы своего посольства в России при текущем низком уровне развития двусторонних отношений.