МИД России: Москва отреагирует на решение Исландии о понижении уровня дипотношений
- РИА Новости
Об этом сообщили в МИД России.
«Будем учитывать это недружественное решение при выстраивании наших связей с Исландией в будущем. На все антироссийские действия Рейкьявика неизбежно последует соответствующая реакция», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что принятое властями Исландии решение разрушает комплекс российско-исландского взаимодействия.
Ранее в МИД Исландии заявили, что приняли решение о приостановке работы посольства в Москве с 1 августа.
В МИД Исландии сообщили, что республика считает неоправданным сохранение работы своего посольства в России при текущем низком уровне развития двусторонних отношений.