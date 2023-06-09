Исландия считает неоправданной работу посольства в России при текущем уровне отношений

В МИД Исландии сообщили, что республика считает неоправданным сохранение работы своего посольства в России при текущем низком уровне развития двусторонних отношений.

Как заявили в ведомстве, в данный момент торговые, культурные или политические отношения стран находятся на «рекордно низком уровне».

«Сохранение деятельности посольства Исландии в Москве более не оправдано», — сказано в сообщении исландского МИД, опубликованном на сайте правительства страны.

Ранее в МИД Исландии заявили, что приняли решение о приостановке работы посольства в Москве с 1 августа.