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Исландия считает неоправданной работу посольства в России при текущем уровне отношений

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В МИД Исландии сообщили, что республика считает неоправданным сохранение работы своего посольства в России при текущем низком уровне развития двусторонних отношений.
Исландия считает неоправданной работу посольства в России при текущем уровне отношений
  • Gettyimages.ru

Как заявили в ведомстве, в данный момент торговые, культурные или политические отношения стран находятся на «рекордно низком уровне».

«Сохранение деятельности посольства Исландии в Москве более не оправдано», — сказано в сообщении исландского МИД, опубликованном на сайте правительства страны.

Ранее в МИД Исландии заявили, что приняли решение о приостановке работы посольства в Москве с 1 августа.

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