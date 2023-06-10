Орбан поддержал Трампа накануне суда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал экс-президента США Дональда Трампа, которого вызвали в суд на фоне обвинений в ненадлежащем обращении с секретными документами.

«Ваша борьба — это борьба за правое дело. Не сдавайтесь, Дональд Трамп!» — написал Орбан в Twitter.

Ранее Трамп, которому власти США предъявили обвинения и вызвали в суд города Майами, написал в своей социальной сети Truth Social «увидимся».

До этого он заявил, что его вызвали в суд.

Позже Трампу были предъявлены обвинения по 38 пунктам, в том числе в хранении секретных документов, связанных с национальной безопасностью.

При этом американский президент Джо Байден отказался комментировать предъявление обвинений Трампу.