Орбан поддержал Трампа накануне суда
- AP
«Ваша борьба — это борьба за правое дело. Не сдавайтесь, Дональд Трамп!» — написал Орбан в Twitter.
Ранее Трамп, которому власти США предъявили обвинения и вызвали в суд города Майами, написал в своей социальной сети Truth Social «увидимся».
До этого он заявил, что его вызвали в суд.
Позже Трампу были предъявлены обвинения по 38 пунктам, в том числе в хранении секретных документов, связанных с национальной безопасностью.
При этом американский президент Джо Байден отказался комментировать предъявление обвинений Трампу.