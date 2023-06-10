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МИД Молдавии: ряд стран Европы скептично оценивают идею вступления Кишинёва в ЕС

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Ряд европейских стран скептично оценивают перспективы Молдавии на вступление в Евросоюз.
МИД Молдавии: ряд стран Европы скептично оценивают идею вступления Кишинёва в ЕС
  • AFP

Об этом заявил глава молдавского МИД Нику Попеску.

Попеску отметил, что Молдавия поступательно выполняет рекомендации ЕС для вступления в объединение.

«Есть государства, которые поддерживают расширение, в том числе для Молдавии, но задают много вопросов, преимущественно связанных с коррупцией. Среди этих стран Нидерланды, Дания, Швеция, Австрия», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика не откажется от Приднестровья ради вступления в Евросоюз.

Она также отметила, что Молдавия выполнит условия Еврокомиссии для вступления в Европейский союз в 2023 году.

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