МИД Молдавии: ряд стран Европы скептично оценивают идею вступления Кишинёва в ЕС
- AFP
Об этом заявил глава молдавского МИД Нику Попеску.
Попеску отметил, что Молдавия поступательно выполняет рекомендации ЕС для вступления в объединение.
«Есть государства, которые поддерживают расширение, в том числе для Молдавии, но задают много вопросов, преимущественно связанных с коррупцией. Среди этих стран Нидерланды, Дания, Швеция, Австрия», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика не откажется от Приднестровья ради вступления в Евросоюз.
Она также отметила, что Молдавия выполнит условия Еврокомиссии для вступления в Европейский союз в 2023 году.