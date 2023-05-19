Санду уверена, что Молдавия выполнит условия ЕК для вступления в Евросоюз в 2023 году

Молдавия выполнит условия Еврокомиссии для вступления в Европейский союз в 2023 году, уверена молдавский президент Майя Санду.

Об этом она заявила в эфире Moldova 1.

«Мы будем готовы выполнить все условия в этом году, посмотрим, когда на уровне Совета Европы в повестке появятся обсуждения о начале переговоров с Молдавией и Украиной. К середине этого года мы выполним условия, выдвинутые Еврокомиссией в прошлом году», — цитирует её РИА Новости.

Санду добавила, что через неделю состоится заседание комиссии по европейской интеграции, чтобы оценить уровень прогресса по всем направлениям.

Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу ранее выразил мнение, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз могут занять годы.

Канцлер Германии Олаф Шольц напомнил, что Украине и Молдавии перед вступлением в Евросоюз придётся решить проблемы с коррупцией, верховенством закона и соблюдением прав человека.