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Санду заявила, что Молдавия не откажется от Приднестровья ради членства в ЕС

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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика не откажется от Приднестровья ради вступления в Евросоюз.
Санду заявила, что Молдавия не откажется от Приднестровья ради членства в ЕС
  • РИА Новости

«Мы не откажемся от приднестровского региона, мы работаем по обоим направлениям: выполнения рекомендации Еврокомиссии, реализация программы реформ и решение приднестровского конфликта», — цитирует её РИА Новости.

В мае Санду заявила, что более 80 тыс. человек вышли на митинг за присоединение страны к Евросоюзу.

Она также отметила, что Молдавия выполнит условия Еврокомиссии для вступления в Европейский союз в 2023 году.

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