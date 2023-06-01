Санду заявила, что Молдавия не откажется от Приднестровья ради членства в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика не откажется от Приднестровья ради вступления в Евросоюз.

«Мы не откажемся от приднестровского региона, мы работаем по обоим направлениям: выполнения рекомендации Еврокомиссии, реализация программы реформ и решение приднестровского конфликта», — цитирует её РИА Новости.

В мае Санду заявила, что более 80 тыс. человек вышли на митинг за присоединение страны к Евросоюзу.

Она также отметила, что Молдавия выполнит условия Еврокомиссии для вступления в Европейский союз в 2023 году.