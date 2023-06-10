NHK: в аэропорту Токио два самолёта, предположительно, задели друг друга

Токийский аэропорт Ханэда закрыл одну из взлётно-посадочных полос из-за столкновения двух самолётов во время маневрирования на рулёжной дорожке.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал NHK. «На кадрах, снятых телеканалом, видны повреждения крыльев у авиалайнеров», — говорится в сообщении. Отмечается, что инцидент произошёл между самолётами компании Thai Airways и тайваньской EVA Airways. Обстоятельства случившегося выясняются. Ранее самолёт рейса Дели — Сан-Франциско совершил незапланированную посадку в Магадане. Также сообщалось, что в аэропорту Кемерова задержали рейсы из-за дефектов взлётно-посадочной полосы.