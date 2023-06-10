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NHK: в аэропорту Токио два самолёта, предположительно, задели друг друга

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Токийский аэропорт Ханэда закрыл одну из взлётно-посадочных полос из-за столкновения двух самолётов во время маневрирования на рулёжной дорожке.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

«На кадрах, снятых телеканалом, видны повреждения крыльев у авиалайнеров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошёл между самолётами компании Thai Airways и тайваньской EVA Airways. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее самолёт рейса Дели — Сан-Франциско совершил незапланированную посадку в Магадане.

Также сообщалось, что в аэропорту Кемерова задержали рейсы из-за дефектов взлётно-посадочной полосы.

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