В аэропорту Кемерова задержали рейсы из-за дефектов взлётно-посадочной полосы
- РИА Новости
«По этой же причине до 5 июня объявлена задержка выполнения рейса авиакомпании «Сибирь» по маршруту Новосибирск — Кемерово», — говорится в сообщении ведомства.
Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов при содержании аэродромных объектов в международном аэропорту.
Агентство со ссылкой на онлайн-табло аэропорта отмечает, что задерживается рейс из Кемерова в Новосибирск и отменён самолёт в Казань.