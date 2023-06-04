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В аэропорту Кемерова задержали рейсы из-за дефектов взлётно-посадочной полосы

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Аэропорт Кемерова закрыли до 5 июня из-за дефектов взлётно-посадочной полосы, сообщает РИА Новости. Как отметила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, из-за неполадок самолёт, следовавший из Сочи, был вынужден сесть в Новосибирске.
В аэропорту Кемерова задержали рейсы из-за дефектов взлётно-посадочной полосы
  • РИА Новости

«По этой же причине до 5 июня объявлена задержка выполнения рейса авиакомпании «Сибирь» по маршруту Новосибирск — Кемерово», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов при содержании аэродромных объектов в международном аэропорту.

Агентство со ссылкой на онлайн-табло аэропорта отмечает, что задерживается рейс из Кемерова в Новосибирск и отменён самолёт в Казань.

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