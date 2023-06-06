Самолёт рейса Дели — Сан-Франциско совершил незапланированную посадку в Магадане

Самолёт авиакомпании Air India, летевший рейсом Дели — Сан-Франциско, совершил из-за неисправности незапланированную посадку в Магадане

«Рейс авиакомпании Air India AIC173 Дели — Сан-Франциско, самолёт Вoeing 777, из-за неисправности принял решение о незапланированной посадке на аэродром Магадан (Сокол)», — приводит РИА Новости заявление источника в авиакругах.

По его информации, борт благополучно приземлился в 11:35.

Ранее стало известно, что самолёт SSJ100 авиакомпании «Россия» благополучно совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.