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Самолёт рейса Дели — Сан-Франциско совершил незапланированную посадку в Магадане

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Самолёт авиакомпании Air India, летевший рейсом Дели — Сан-Франциско, совершил из-за неисправности незапланированную посадку в Магадане
Самолёт рейса Дели — Сан-Франциско совершил незапланированную посадку в Магадане
  • Gettyimages.ru

«Рейс авиакомпании Air India AIC173 Дели — Сан-Франциско, самолёт Вoeing 777, из-за неисправности принял решение о незапланированной посадке на аэродром Магадан (Сокол)», — приводит РИА Новости заявление источника в авиакругах.

По его информации, борт благополучно приземлился в 11:35.

Ранее стало известно, что самолёт SSJ100 авиакомпании «Россия» благополучно совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.

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