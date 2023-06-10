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Польский генерал Козей назвал крупные бои ВСУ с армией России большим риском для Украины

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Польский генерал Станислав Козей заявил, что крупные столкновения с российскими войсками представляют угрозу для ВСУ.

Об этом он рассказал в интервью Fakt.

По словам генерала, российская тяжёлая техника ожидает удара со стороны ВСУ, чтобы потом «поочерёдно нанести свои».

«Любое крупное сражение было бы для украинцев рискованным», — сказал Козей.

Ранее в статье газеты Politico выразили мнение, что российские войска с успехом отражают контрнаступление ВСУ, которое не будет лёгким для Киева.

Также министр обороны Италии Гуидо Крозетто признал, что наступление ВСУ вызывает вопросы.

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