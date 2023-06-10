Польский генерал Козей назвал крупные бои ВСУ с армией России большим риском для Украины
Об этом он рассказал в интервью Fakt.
По словам генерала, российская тяжёлая техника ожидает удара со стороны ВСУ, чтобы потом «поочерёдно нанести свои».
«Любое крупное сражение было бы для украинцев рискованным», — сказал Козей.
Ранее в статье газеты Politico выразили мнение, что российские войска с успехом отражают контрнаступление ВСУ, которое не будет лёгким для Киева.
Также министр обороны Италии Гуидо Крозетто признал, что наступление ВСУ вызывает вопросы.