Польский генерал Станислав Козей заявил, что крупные столкновения с российскими войсками представляют угрозу для ВСУ.

Об этом он рассказал в интервью Fakt.

По словам генерала, российская тяжёлая техника ожидает удара со стороны ВСУ, чтобы потом «поочерёдно нанести свои».

«Любое крупное сражение было бы для украинцев рискованным», — сказал Козей.

Ранее в статье газеты Politico выразили мнение, что российские войска с успехом отражают контрнаступление ВСУ, которое не будет лёгким для Киева.

Также министр обороны Италии Гуидо Крозетто признал, что наступление ВСУ вызывает вопросы.