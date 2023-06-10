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Politico: российские войска успешно отражают контрнаступление ВСУ

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В статье газеты Politico выразили мнение, что российские войска с успехом отражают контрнаступление ВСУ, которое не будет лёгким для Киева.

Отмечается, что в интернете стали появляться изображения уничтоженной или брошенной бронетехники ВСУ. Также среди снимков есть изображения подбитых украинских танков Leopard германского производства. 

«Украинское продвижение уже встретило значительное сопротивление», — говорится в статье.

При этом отмечается, что это только ранний этап кампании, а российские войска на данный момент с успехом отражают контрнаступление.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто признал, что наступление ВСУ вызывает вопросы.

Также президент США Джо Байден заявил, что западные страны сделали всё возможное, чтобы подготовить Вооружённые силы Украины к контрнаступлению.

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