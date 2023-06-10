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Министр обороны Италии признал, что наступление ВСУ вызывает вопросы

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Наступление украинских войск в зоне конфликта полно вопросов и неопределённости, особенно после того, как Россия выстроила мощную оборонительную линию, сообщил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в разговоре с тележурналистом Бруно Веспой.

«То, что произойдёт в ближайшие недели, сейчас непредсказуемо», — сказал итальянский министр.

Он добавил, что у России «превосходство с точки зрения численности армии, большей оснащённости военными средствами».

«Эта украинская попытка вернуть территории полна вопросов и неопределённости, и украинцы сами это понимают. Поэтому и просят самолёты», — цитирует Крозетто ТАСС.

Министр признал, что «сложно объяснить и понять», почему Запад стремится к миру, давая оружие Киеву.

Переговорный процесс об условиях мира можно начать при прекращении огня, а в нынешней ситуации с разрушенной дамбой Каховской ГЭС задачи украинцев сильно усложняются, считает он.

9 июня президент России Владимир Путин заявил, что все предпринимаемые Киевом попытки контрнаступления проваливаются.

За последние дни Россия наблюдает значительные потери у Вооружённых сил Украины, превышающие «классический» показатель, сообщил он.

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