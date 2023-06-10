Посол: США не хотят искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что администрация США не намерена искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и продолжает направлять Киеву вооружения.

Об этом информирует ТАСС.

«Соединённые Штаты продолжают накачивать своих подопечных новыми партиями смертоносных вооружений», — сказал дипломат.

При этом он отметил, что такие действия говорят об отсутствии в Вашингтоне намерений искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта.

Ранее посол Антонов заявил, что террористические деяния Украины получат дальнейшую поддержку США.

Также, по его словам, в СМИ США идёт кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС.