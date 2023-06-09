МИД: Россия учтёт подрыв участка аммиакопровода при консультациях по зерновой сделке

Подрыв участка аммиакопровода Тольятти — Одесса будет учитываться при консультациях по зерновой сделке, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Я думаю, что, безусловно, этот фактор будет учитываться», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

7 июня Минобороны России сообщило, что украинская ДРГ 5 июня совершила подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса.

По данным ведомства, в результате подрыва аммиакопровода есть пострадавшие среди мирного населения.

В МИД России подчеркнули, что Украина была единственной незаинтересованной стороной работы аммиакопровода.