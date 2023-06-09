Российский посол: возобновление двустороннего взаимодействия России и Греции не ожидается
- AP
«Мы исходим из того, что возобновление двустороннего взаимодействия в ближайшей перспективе ожидать не следует», — отметил он.
Таким образом он ответил на вопрос о настроениях в Греции по отношению к России.
Как заявила 24 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова, со стороны Греции отсутствует интерес к восстановлению сотрудничества с Россией.
Она подчеркнула, что сотрудничество двух стран было приостановлено по вине Афин.
Издание Politico со ссылкой на пять дипломатических источников сообщало, что Греция разделяет критическую позицию Венгрии в отношении нового, 11-го пакета санкций Евросоюза против России.
Афины и Будапешт потребовали исключения своих компаний из списка «спонсоров войны», который пополняет Киев.