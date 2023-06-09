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Российский посол: возобновление двустороннего взаимодействия России и Греции не ожидается

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Российский посол в Греции Андрей Маслов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что возобновление двустороннего взаимодействия между Москвой и Афинами в ближайшее время не ожидается.
Российский посол: возобновление двустороннего взаимодействия России и Греции не ожидается
  • AP

«Мы исходим из того, что возобновление двустороннего взаимодействия в ближайшей перспективе ожидать не следует», — отметил он.

Таким образом он ответил на вопрос о настроениях в Греции по отношению к России.

Как заявила 24 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова, со стороны Греции отсутствует интерес к восстановлению сотрудничества с Россией.

Она подчеркнула, что сотрудничество двух стран было приостановлено по вине Афин.

Издание Politico со ссылкой на пять дипломатических источников сообщало, что Греция разделяет критическую позицию Венгрии в отношении нового, 11-го пакета санкций Евросоюза против России.

Афины и Будапешт потребовали исключения своих компаний из списка «спонсоров войны», который пополняет Киев.

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