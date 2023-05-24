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Захарова: Греция не демонстрирует интереса к восстановлению сотрудничества с Россией

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отсутствии со стороны Греции интереса к восстановлению сотрудничества с Россией.
Захарова: Греция не демонстрирует интереса к восстановлению сотрудничества с Россией
  • globallookpress.com

Такую информацию приводит ТАСС.

«Признаков интереса Афин к восстановлению сотрудничества... пока не просматривается», — отметила Захарова.

При этом российский дипломат подчеркнула, что сотрудничество двух стран было приостановлено по вине Афин.

Ранее неизвестный перебросил подозрительный пакет на территорию посольства России в Греции. 

Также греческий политик Димитрис Куцумбас заявил, что вовлечение Греции в агрессию НАТО делает её возможной мишенью

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