Захарова: Греция не демонстрирует интереса к восстановлению сотрудничества с Россией
- globallookpress.com
Такую информацию приводит ТАСС.
«Признаков интереса Афин к восстановлению сотрудничества... пока не просматривается», — отметила Захарова.
При этом российский дипломат подчеркнула, что сотрудничество двух стран было приостановлено по вине Афин.
Ранее неизвестный перебросил подозрительный пакет на территорию посольства России в Греции.
Также греческий политик Димитрис Куцумбас заявил, что вовлечение Греции в агрессию НАТО делает её возможной мишенью.