Захарова: Греция не демонстрирует интереса к восстановлению сотрудничества с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отсутствии со стороны Греции интереса к восстановлению сотрудничества с Россией.

Такую информацию приводит ТАСС.

«Признаков интереса Афин к восстановлению сотрудничества... пока не просматривается», — отметила Захарова.

При этом российский дипломат подчеркнула, что сотрудничество двух стран было приостановлено по вине Афин.

Ранее неизвестный перебросил подозрительный пакет на территорию посольства России в Греции.

Также греческий политик Димитрис Куцумбас заявил, что вовлечение Греции в агрессию НАТО делает её возможной мишенью.