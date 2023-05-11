Вовлечение Греции в агрессивные действия Североатлантического альянса, направленные против третьих стран и народов, делает её возможной мишенью для удара возмездия. Такое мнение высказал лидер греческой Компартии (КПГ) Димитрис Куцумбас.

Об этом политик сказал в ходе предвыборных дебатов лидеров парламентских партий.

Как отметил Куцумбас, поставки вооружения Украине со стороны Франции, США, Великобритании, Германии и других стран служат исключительно интересам НАТО.

«Альянса, к которому принадлежит наша страна и который осуществляет агрессивные действия против других народов, других стран. В них вовлекается и наша страна, и становится возможной мишенью возмездия», — цитирует его РИА Новости.

Куцумбас выразил уверенность, что Греция должна стать союзником для всех стран мира.

Ранее генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу заявил, что террористический киевский режим совершил преступление, перенеся бои в украинские города.