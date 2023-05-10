Греческий генерал Христу: киевский режим совершил преступление, перенеся бои в города

Генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу заявил, что террористический киевский режим совершил преступление, перенеся бои в украинские города.

«Конечно, Украина и украинское руководство сделали очень большую ошибку, что перенесли войну в города», — цитирует его РИА Новости.

По мнению генерала, боевые действия надо вести только между военнослужащими на открытом пространстве.

Он подчеркнул, что киевский режим совершил военное преступление, отказавшись выводить население из городов, охваченных боями. Более того, украинские боевики, по сути, взяли мирных граждан в заложники, начав размещать свои базы в больницах и домах, прикрываясь таким образом гражданскими.

«Это военное преступление, когда ты бомбишь и воюешь, и держишь население посреди боев, когда ты устраиваешь военные базы в городе, в больницах. Это запрещено международными законами ведения войны. Президент Украины и руководство совершают преступление против народа Украины с тысячами жертв среди мирного населения», — сказал Христу.

Ранее в ВС России рассказали, как ВСУ пытаются усложнить работу российских снайперов, прикрываясь мирными жителями как живым щитом.