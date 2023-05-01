Снайпер рассказал, что ВСУ прикрываются мирными жителями как живым щитом

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ВСУ пытаются усложнить работу российских снайперов, прикрываясь мирными жителями как живым щитом.
Снайпер рассказал, что ВСУ прикрываются мирными жителями как живым щитом
  • РИА Новости

Об этом один из бойцов рассказал корреспонденту RT DE Ивану Полянскому.

По его словам, зачастую украинские военные размещаются на первом этаже дома, а сразу под ними (в подвале) — простые граждане.

«Ты наблюдаешь за этим домом: и может выйти либо противник, либо мирный человек. Мы выжидаем, наблюдаем, чтобы не поразить мирного жителя», — рассказал боец.

Он также отметил, что максимальная дистанция, с которой им была поражена цель, составила 1653 м.

Ранее в ЧВК «Вагнер» рассказали об активной работе российских снайперов в Артёмовске.

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