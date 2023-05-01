Снайпер рассказал, что ВСУ прикрываются мирными жителями как живым щитом
- РИА Новости
Об этом один из бойцов рассказал корреспонденту RT DE Ивану Полянскому.
По его словам, зачастую украинские военные размещаются на первом этаже дома, а сразу под ними (в подвале) — простые граждане.
«Ты наблюдаешь за этим домом: и может выйти либо противник, либо мирный человек. Мы выжидаем, наблюдаем, чтобы не поразить мирного жителя», — рассказал боец.
Он также отметил, что максимальная дистанция, с которой им была поражена цель, составила 1653 м.
Ранее в ЧВК «Вагнер» рассказали об активной работе российских снайперов в Артёмовске.