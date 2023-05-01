Снайпер рассказал, что ВСУ прикрываются мирными жителями как живым щитом

ВСУ пытаются усложнить работу российских снайперов, прикрываясь мирными жителями как живым щитом.

Об этом один из бойцов рассказал корреспонденту RT DE Ивану Полянскому.

По его словам, зачастую украинские военные размещаются на первом этаже дома, а сразу под ними (в подвале) — простые граждане.

«Ты наблюдаешь за этим домом: и может выйти либо противник, либо мирный человек. Мы выжидаем, наблюдаем, чтобы не поразить мирного жителя», — рассказал боец.

Он также отметил, что максимальная дистанция, с которой им была поражена цель, составила 1653 м.

Ранее в ЧВК «Вагнер» рассказали об активной работе российских снайперов в Артёмовске.