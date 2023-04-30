В ЧВК «Вагнер» рассказали об активной работе российских снайперов в Артёмовске

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Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что группа активно использует снайперов в борьбе за западные окраины Артёмовска.
В ЧВК «Вагнер» рассказали об активной работе российских снайперов в Артёмовске
  • РИА Новости

«Бывает, можно весь день вести обстрел, когда большое количество противника отрабатываем. Бывает, работаем исключительно как антиснайперы. Выявляем цели, ищем их позиции и ждём, когда они начинают работать», — заявил он РИА Новости.

По его словам, бойцам иногда приходится создавать ложные позиции, чтобы выманивать украинских боевиков для их последующего уничтожения.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» сообщил, что до освобождения Артёмовска осталось полтора километра.

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