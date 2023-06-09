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Politico: Блинкен планирует посетить Пекин на следующей неделе

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Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Пекин на следующей неделе.

Об этом информирует Politico.

«Блинкен собирается прибыть в Пекин после своей нынешней поездки на Ближний Восток», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что посольство Китая в Вашингтоне не подтвердило предстоящий визит Блинкена в Китай. 

Ранее в Bloomberg сообщали, что Блинкен намерен в ближайшие недели посетить Китай.

Также координатор Белого дома по делам Индо-Тихоокеанского региона Курт Кэмпбелл заявил, что Китай и США сейчас находятся на раннем этапе возобновления диалога.

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