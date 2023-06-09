Politico: Блинкен планирует посетить Пекин на следующей неделе
Об этом информирует Politico.
«Блинкен собирается прибыть в Пекин после своей нынешней поездки на Ближний Восток», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что посольство Китая в Вашингтоне не подтвердило предстоящий визит Блинкена в Китай.
Ранее в Bloomberg сообщали, что Блинкен намерен в ближайшие недели посетить Китай.
Также координатор Белого дома по делам Индо-Тихоокеанского региона Курт Кэмпбелл заявил, что Китай и США сейчас находятся на раннем этапе возобновления диалога.