Politico: Блинкен планирует посетить Пекин на следующей неделе

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Пекин на следующей неделе.

Об этом информирует Politico.

«Блинкен собирается прибыть в Пекин после своей нынешней поездки на Ближний Восток», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что посольство Китая в Вашингтоне не подтвердило предстоящий визит Блинкена в Китай.

Ранее в Bloomberg сообщали, что Блинкен намерен в ближайшие недели посетить Китай.

Также координатор Белого дома по делам Индо-Тихоокеанского региона Курт Кэмпбелл заявил, что Китай и США сейчас находятся на раннем этапе возобновления диалога.