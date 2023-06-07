Белый дом: Китай и США сейчас находятся на раннем этапе возобновления диалога
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Об этом он сказал в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).
«Мы всё ещё на относительно раннем этапе в процессе возобновления условий диалога», — цитирует Кэмпбелла РИА Новости.
По словам Кэмпбелла, в данный момент основой отношений Пекина и Вашингтона является конкуренция.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Соединённые Штаты и КНР расширяют каналы коммуникаций.