Bloomberg: госсекретарь США Блинкен намерен в ближайшие недели посетить Китай

Государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен намерен в ближайшие недели посетить Китай.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Блинкен может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

В сообщении говорится, что Вашингтон ищет пути для возобновления контактов на высоком уровне с Пекином, несмотря на напряжённость в отношениях.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Соединённые Штаты и КНР расширяют каналы коммуникаций.

Министр обороны Китая Ли Шанфу предупредил, что конфликт Китая и США станет «невыносимой катастрофой» для всего мира.