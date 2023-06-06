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Bloomberg: госсекретарь США Блинкен намерен в ближайшие недели посетить Китай

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Государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен намерен в ближайшие недели посетить Китай.
Bloomberg: госсекретарь США Блинкен намерен в ближайшие недели посетить Китай
  • AP

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Блинкен может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

В сообщении говорится, что Вашингтон ищет пути для возобновления контактов на высоком уровне с Пекином, несмотря на напряжённость в отношениях.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Соединённые Штаты и КНР расширяют каналы коммуникаций.

Министр обороны Китая Ли Шанфу предупредил, что конфликт Китая и США станет «невыносимой катастрофой» для всего мира.

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