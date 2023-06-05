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Reuters: министр обороны КНР предупредил о возможной катастрофе в отношениях с США

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Конфликт Китая и США станет «невыносимой катастрофой» для всего мира, заявил министр обороны Китая Ли Шанфу.

Об этом информирует Reuters.

«Нельзя отрицать, что серьёзный конфликт или конфронтация между Китаем и США станет невыносимой катастрофой для всего мира», — приводит текст сообщения РИА Новости.

По словам министра, обе страны должны искать точки соприкосновения и общие интересы для углубления сотрудничества.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин обвинил КНР в нежелании серьёзно работать над разрешением кризисных ситуаций.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен пожаловался на поведение военных Китая в отношении разведывательных самолётов США.

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