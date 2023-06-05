Reuters: министр обороны КНР предупредил о возможной катастрофе в отношениях с США
Об этом информирует Reuters.
«Нельзя отрицать, что серьёзный конфликт или конфронтация между Китаем и США станет невыносимой катастрофой для всего мира», — приводит текст сообщения РИА Новости.
По словам министра, обе страны должны искать точки соприкосновения и общие интересы для углубления сотрудничества.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин обвинил КНР в нежелании серьёзно работать над разрешением кризисных ситуаций.
Также госсекретарь США Энтони Блинкен пожаловался на поведение военных Китая в отношении разведывательных самолётов США.