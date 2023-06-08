ВОЗ в ближайшие дни окажет дополнительную помощь в связи с разрушением Каховской ГЭС

Всемирная организация здравоохранения окажет дополнительную помощь в предотвращении передающихся через воду заболеваний в связи с разрушением Каховской ГЭС.

Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как передаёт его слова ТАСС, организация поспешила поддержать власти и работников здравоохранения в профилактических мерах против болезней, передающихся через воду, и в улучшении эпиднадзора за болезнями.

«В ближайшие дни ВОЗ поставит дополнительные материалы для расширения доступа к услугам здравоохранения», — сказал Гебрейесус.

6 июня заместитель главы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев заявил, что в городе из-за разрушений на Каховской ГЭС затоплено кладбище, что может привести к заражению воды.

Международная организация по миграции начала поставлять питьевую воду людям, эвакуированным после разрушения Каховской гидроэлектростанции.