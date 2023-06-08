Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ВОЗ в ближайшие дни окажет дополнительную помощь в связи с разрушением Каховской ГЭС

Короткая ссылка
Всемирная организация здравоохранения окажет дополнительную помощь в предотвращении передающихся через воду заболеваний в связи с разрушением Каховской ГЭС.
ВОЗ в ближайшие дни окажет дополнительную помощь в связи с разрушением Каховской ГЭС
  • AP
  • © Libkos

Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как передаёт его слова ТАСС, организация поспешила поддержать власти и работников здравоохранения в профилактических мерах против болезней, передающихся через воду, и в улучшении эпиднадзора за болезнями.

«В ближайшие дни ВОЗ поставит дополнительные материалы для расширения доступа к услугам здравоохранения», — сказал Гебрейесус.

6 июня заместитель главы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев заявил, что в городе из-за разрушений на Каховской ГЭС затоплено кладбище, что может привести к заражению воды.

Международная организация по миграции начала поставлять питьевую воду людям, эвакуированным после разрушения Каховской гидроэлектростанции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить