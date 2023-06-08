ВОЗ в ближайшие дни окажет дополнительную помощь в связи с разрушением Каховской ГЭС
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Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Как передаёт его слова ТАСС, организация поспешила поддержать власти и работников здравоохранения в профилактических мерах против болезней, передающихся через воду, и в улучшении эпиднадзора за болезнями.
«В ближайшие дни ВОЗ поставит дополнительные материалы для расширения доступа к услугам здравоохранения», — сказал Гебрейесус.
6 июня заместитель главы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев заявил, что в городе из-за разрушений на Каховской ГЭС затоплено кладбище, что может привести к заражению воды.
Международная организация по миграции начала поставлять питьевую воду людям, эвакуированным после разрушения Каховской гидроэлектростанции.