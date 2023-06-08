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В Совфеде назвали провокацией заявление о возможности отправки войск НАТО на Украину

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Ангелина Шурпина
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, который заявил, что войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине.
В Совфеде назвали провокацией заявление о возможности отправки войск НАТО на Украину
  • РИА Новости

По словам сенатора, такие заявления —  это «стопроцентная провокация», поскольку, как объяснил парламентарий, бывший генсек НАТО «ни за что не отвечает».

«Подобные заявления — объявление третьей мировой войны... Как только официально войска НАТО вступают в боевые действия на стороне Украины, они, по сути, объявляют официальную войну. Если Расмуссен готов к уничтожению своей страны и всех европейских народов, значит, ему надо либо напрямую в сумасшедший дом идти, либо перестать пугать европейский народ, потому что он несёт чушь, за которую не отвечает», — заключил собеседник RT.

Ранее Расмуссен заявил, что войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине.

Отмечается, что подобные шаги могут быть предприняты в случае, если государства — члены НАТО не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе.

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