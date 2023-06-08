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Премьер Венгрии Орбан созвал совет обороны из-за усиливающихся боёв на Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утром 8 июня созвал совет обороны из-за эскалации на Украине.
Премьер Венгрии Орбан созвал совет обороны из-за усиливающихся боёв на Украине
  • AP
  • © Vadim Ghirda

В своих соцсетях он написал, что созвал «на рассвете совет обороны» из-за усиливающихся боёв в зоне СВО.

«Важнее всего были бы прекращение огня и мир... Для нас безопасность Венгрии на первом месте», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за три дня боёв потери ВСУ составили до 3715 военных.

По его словам, также противник потерял 52 танка, 207 бронемашин, пять самолётов, два вертолёта, 48 орудий полевой артиллерии и 53 БПЛА.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ходе начавшегося контрнаступления украинская армия не добилась успехов. По его словам, ВСУ понесли огромные потери.

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