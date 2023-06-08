Бывший вице-президент Пенс: США должны ускорить поставки военной помощи Украине

Бывший вице-президент США Майк Пенс высказался за ускорение поставок военной помощи Украине.

Об этом информирует ТАСС.

«Я считаю, что США должны продолжать снабжать... украинских военных всем необходимым для того, чтобы они смогли... восстановить территориальную целостность», — говорится в сообщении.

По мнению Пенса, президент США Джо Байден «проявляет медлительность» в предоставлении военной помощи Киеву.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что террористические деяния Украины будут получать дальнейшую поддержку США.

Также в Белом доме сообщили, что договорённости по госдолгу США не означают отказа от допфинансирования Украины.