Бывший вице-президент Пенс: США должны ускорить поставки военной помощи Украине
Об этом информирует ТАСС.
«Я считаю, что США должны продолжать снабжать... украинских военных всем необходимым для того, чтобы они смогли... восстановить территориальную целостность», — говорится в сообщении.
По мнению Пенса, президент США Джо Байден «проявляет медлительность» в предоставлении военной помощи Киеву.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что террористические деяния Украины будут получать дальнейшую поддержку США.
Также в Белом доме сообщили, что договорённости по госдолгу США не означают отказа от допфинансирования Украины.