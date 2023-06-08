Страны АСЕАН впервые проведут совместные военно-морские учения

Главы оборонных ведомств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии договорились провести совместные военно-морские учения в районе индонезийских островов Кепулауан-Риау.

Об этом информирует ТАСС.

«В ближайшее время мы проведём совместные учения в северном море Натуна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках учений будут отрабатываться, в частности, совместное патрулирование и спасательные операции.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о намерении российской стороны развивать диалог с АСЕАН по всем направлениям.

Также сообщалось, что лидеры АСЕАН договорились избегать участия в борьбе сверхдержав.