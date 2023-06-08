Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Страны АСЕАН впервые проведут совместные военно-морские учения

Короткая ссылка
Главы оборонных ведомств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии договорились провести совместные военно-морские учения в районе индонезийских островов Кепулауан-Риау.

Об этом информирует ТАСС.

«В ближайшее время мы проведём совместные учения в северном море Натуна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках учений будут отрабатываться, в частности, совместное патрулирование и спасательные операции.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о намерении российской стороны развивать диалог с АСЕАН по всем направлениям.

Также сообщалось, что лидеры АСЕАН договорились избегать участия в борьбе сверхдержав.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить