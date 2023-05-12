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Лидеры АСЕАН договорились избегать участия в борьбе сверхдержав

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Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились избегать участия в борьбе сверхдержав.
Лидеры АСЕАН договорились избегать участия в борьбе сверхдержав
  • РИА Новости

«Лидеры едины в том, что необходимо укреплять АСЕАН как свободную зону и избегать участия в борьбе сверхдержав», — приводит его слова портал Kompas.

Как пишет ТАСС, саммит АСЕАН прошёл 10—11 мая в индонезийском городе Лабуан-Баджо.

Участники встречи обсудили ситуацию в Мьянме, а также вопросы экономического и социально-культурного развития объединения.

Ранее лидеры стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии приняли дорожную карту вступления в региональный блок в качестве его 11-го члена государства Восточный Тимор.

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