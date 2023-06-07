ЦПВС: ВС Сирии и группировка России ликвидировали 20 действовавших на юге САР боевиков
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Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
По словам Гуринова, Россия и Сирия совместно провели спецоперацию, направленную на поиск, блокирование и нейтрализацию террористических ячеек, которые действовали на юге Сирии.
«Уничтожены 20 боевиков, девять схронов оружия и боеприпасов, 30 укрытий незаконных вооружённых формирований», — цитирует его ТАСС.
В мае стало известно, что сирийские службы безопасности и военнослужащие российской группировки в Сирии провели адресные проверки в южных провинциях страны.