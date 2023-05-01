ЦПВС: российские военные провели адресные проверки в Сирии

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Сирийские службы безопасности и военнослужащие российской группировки в Сирии провели адресные проверки в южных провинциях страны.
ЦПВС: российские военные провели адресные проверки в Сирии
  • globallookpress.com

Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

«Сирийскими службами безопасности во взаимодействии с военнослужащими российской группировки в САР проведены адресные проверки в провинции Деръа», — цитирует его РИА Новости.

В ходе проверки осуществлён приём более 400 единиц стрелкового оружия и боеприпасов от примирившихся боевиков.

В конце апреля агентство SANA сообщило, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Хомсом.

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