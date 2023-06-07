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Врач рассказал, что Папа Римский Франциск чувствует себя хорошо после операции

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Профессор медицины Серджо Алфиери рассказал, что Папа Римский Франциск после перенесённой операции чувствует себя хорошо.
Врач рассказал, что Папа Римский Франциск чувствует себя хорошо после операции
  • Gettyimages.ru
  • © Mondadori Portfolio

«Он чувствует себя хорошо, находится в сознании и уже пошутил», — цитирует врача РИА Новости.

7 июня понтифику сделали операцию на брюшной полости, она продлилась около трёх часов.

В данный момент Папу Римского уже перевели в палату.

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