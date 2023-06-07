Врач рассказал, что Папа Римский Франциск чувствует себя хорошо после операции

Профессор медицины Серджо Алфиери рассказал, что Папа Римский Франциск после перенесённой операции чувствует себя хорошо.

«Он чувствует себя хорошо, находится в сознании и уже пошутил», — цитирует врача РИА Новости.

7 июня понтифику сделали операцию на брюшной полости, она продлилась около трёх часов.

В данный момент Папу Римского уже перевели в палату.