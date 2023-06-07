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Глава МИД Турции Фидан заявил о необходимости конкретных шагов для членства Швеции в НАТО

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Глава МИД Турции Хакан Фидан провёл телефонный разговор со шведским министром иностранных дел Тобиасом Биллстремом, в ходе которого заявил о необходимости предпринимать конкретные шаги для присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу.
Глава МИД Турции Фидан заявил о необходимости конкретных шагов для членства Швеции в НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве, текст заявления приводит РИА Новости.

Ранее в Стамбуле завершились переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Эрдоган заявил, что Турция сейчас не готова к вступлению Швеции в НАТО.

Замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что страны НАТО продолжают упрямо гнуть линию на его расширение.

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