Глава МИД Турции Фидан заявил о необходимости конкретных шагов для членства Швеции в НАТО
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Об этом сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве, текст заявления приводит РИА Новости.
Ранее в Стамбуле завершились переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Эрдоган заявил, что Турция сейчас не готова к вступлению Швеции в НАТО.
Замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что страны НАТО продолжают упрямо гнуть линию на его расширение.