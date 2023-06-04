В Турции завершились переговоры Эрдогана со Столтенбергом
- AP
Как сообщает ТАСС, диалог продолжался полтора часа в закрытом для прессы формате.
Основной темой переговоров стало вступление Швеции в НАТО.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция сейчас не готова к вступлению Швеции в НАТО.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу заявил ему, что Вашингтон считает Швецию готовой к вступлению в НАТО.
Замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что страны НАТО продолжают упрямо гнуть линию на его расширение.