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В Турции завершились переговоры Эрдогана со Столтенбергом

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В Стамбуле завершились переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека НАТО Йенса Столтенберга.
В Турции завершились переговоры Эрдогана со Столтенбергом
  • AP

Как сообщает ТАСС, диалог продолжался полтора часа в закрытом для прессы формате.

Основной темой переговоров стало вступление Швеции в НАТО.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция сейчас не готова к вступлению Швеции в НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу заявил ему, что Вашингтон считает Швецию готовой к вступлению в НАТО.

Замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что страны НАТО продолжают упрямо гнуть линию на его расширение.

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