В Турции завершились переговоры Эрдогана со Столтенбергом

В Стамбуле завершились переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Как сообщает ТАСС, диалог продолжался полтора часа в закрытом для прессы формате.

Основной темой переговоров стало вступление Швеции в НАТО.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция сейчас не готова к вступлению Швеции в НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу заявил ему, что Вашингтон считает Швецию готовой к вступлению в НАТО.

Замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что страны НАТО продолжают упрямо гнуть линию на его расширение.