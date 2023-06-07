Сербия и США усилят сотрудничество в подготовке младшего командного состава и киберзащите

ВС Сербии и США усилят сотрудничество в подготовке младшего командного состава и обучении киберзащите.

Об этом сообщило сербское Минобороны.

«Необходимо продолжить совместную деятельность и находить новые модели сотрудничества, которые дают конкретные и ясно видимые результаты, прежде всего, в сфере обучения, развития младшего комсостава и киберзащите», — говорится в сообщении.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает визита в страну спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака и спецпредставителя Госдепа США Габриэля Эскобара для обсуждения вопроса по Косову.