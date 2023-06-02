Вучич заявил, что ожидает представителей ЕС и США для обсуждения ситуации в Косове

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает визита в страну спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака и спецпредставителя Госдепа США Габриэля Эскобара для обсуждения вопроса по Косову.

«В понедельник-вторник приедут Лайчак и Эскобар, после разговоров с ними и вторника встречусь с косовскими сербами», — цитирует его РИА Новости.

Вучич добавил, что продолжает диалог с представителями Запада — на саммите Европейского политического сообщества в Кишинёве он провёл беседы с 38 европейскими лидерами.

Ранее Вучич заявил, что Приштина для примирения между сербами и албанцами должна вывести войска с севера края и отозвать мэров городов, а Белград готов к диалогу.

При этом, по его словам, власти Косова не хотели проводить переговоры с сербской делегацией по ситуации в регионе в рамках саммита Европейского политического сообщества в Кишинёве.