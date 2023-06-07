Минобороны: Турция завершила переброску батальона спецназа в Косове по запросу НАТО
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«Самолёты A-400M командования ВВС Турции успешно завершили второй и третий групповые полёты в рамках развёртывания батальона коммандос 65-й механизированной пехотной бригады, которая будет нести службу в Косове», — передаёт сообщение ТАСС.
5 июня в НАТО заявили, что в частично признанное Косово начали прибывать дополнительные силы альянса (KFOR).
Отмечалось, что турецкий батальон будет находиться в Косове «столько времени, сколько потребуется».
Сербский лидер Александр Вучич заявил, что Запад может надавить на Приштину для исполнения обязательств.