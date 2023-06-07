Минобороны: Турция завершила переброску батальона спецназа в Косове по запросу НАТО

Турция завершила переброску в частично признанном Косове батальона сил спецназначения, о котором ранее просили в НАТО. Об этом сообщили в турецком Министерстве национальной обороны.

«Самолёты A-400M командования ВВС Турции успешно завершили второй и третий групповые полёты в рамках развёртывания батальона коммандос 65-й механизированной пехотной бригады, которая будет нести службу в Косове», — передаёт сообщение ТАСС.

5 июня в НАТО заявили, что в частично признанное Косово начали прибывать дополнительные силы альянса (KFOR).

Отмечалось, что турецкий батальон будет находиться в Косове «столько времени, сколько потребуется».

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что Запад может надавить на Приштину для исполнения обязательств.