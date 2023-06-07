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В МИД России не получали обращений о пропавших во Владивостоке иностранцах

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В представительстве МИД России во Владивостоке сообщили, что не получали обращений по поводу ситуации с пропавшими в городе иностранцами.

«К нам не поступало обращений по поводу этой ситуации», — сообщили ТАСС в представительстве.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке женщина и подросток пропали после того, как уехали из северокорейского консульства.

В ряде СМИ утверждалось, что пропавшие являются родственниками генконсула КНДР во Владивостоке.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Позднее источник РИА Новости сообщил, что сведения о пропаже жены и сына сотрудника генконсульства Северной Кореи во Владивостоке не соответствуют действительности.

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