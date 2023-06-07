В МИД России не получали обращений о пропавших во Владивостоке иностранцах
«К нам не поступало обращений по поводу этой ситуации», — сообщили ТАСС в представительстве.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке женщина и подросток пропали после того, как уехали из северокорейского консульства.
В ряде СМИ утверждалось, что пропавшие являются родственниками генконсула КНДР во Владивостоке.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Позднее источник РИА Новости сообщил, что сведения о пропаже жены и сына сотрудника генконсульства Северной Кореи во Владивостоке не соответствуют действительности.