СК России возбудил уголовное дело об исчезновении двух человек в Приморье
По предварительным данным, речь идёт о гражданах КНДР.
При этом источник РИА Новости сообщил, что сведения о пропаже жены и сына сотрудника генконсульства Северной Кореи во Владивостоке не соответствует действительности.
«Были озвучены сведения о безвестном исчезновении 4 июня 2023 года женщины и её 15-летнего сына в Приморском крае. По данному факту следственными органами... возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении СК России.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке женщина и подросток пропали после того, как уехали из северокорейского консульства.
В ряде СМИ утверждалось, что пропавшие являются родственниками генконсула КНДР во Владивостоке.