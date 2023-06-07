СК России возбудил уголовное дело об исчезновении двух человек в Приморье

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту исчезновения в Приморском крае женщины и подростка.

По предварительным данным, речь идёт о гражданах КНДР.

При этом источник РИА Новости сообщил, что сведения о пропаже жены и сына сотрудника генконсульства Северной Кореи во Владивостоке не соответствует действительности.

«Были озвучены сведения о безвестном исчезновении 4 июня 2023 года женщины и её 15-летнего сына в Приморском крае. По данному факту следственными органами... возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении СК России.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке женщина и подросток пропали после того, как уехали из северокорейского консульства.

В ряде СМИ утверждалось, что пропавшие являются родственниками генконсула КНДР во Владивостоке.