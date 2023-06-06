Во Владивостоке женщина и подросток пропали после посещения консульства КНДР
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости со ссылкой на поисковую организацию, есть данные, что пропавшие являются гражданами КНДР.
«Пропали люди! Ким Кум Сун, 43 года, и Пак Квон Чжу, 15 лет. Город Владивосток... 4 июня 2023 года уехали с территории генерального консульства КНДР... до настоящего времени их местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении «ПримПоиск».
По данным РИА VladNews, женщина была одета в белую рубашку и чёрные брюки, а юноша — в чёрную ветровку и серые брюки.
Как уточняется, ситуацией уже занимаются правоохранительные органы.
В конце мая участник первого этапа соревнований Самарской области «Мемориал Гуняшова» по парусному спорту среди крейсерских яхт пропал на Волге во время регаты в районе города Сенгилея Ульяновской области.
Первый этап соревнований проводился 26—28 мая, гонки по маршруту Тольятти (Самарская область) — Сенгилей (Ульяновская область) на Волге начались вечером 26 мая.