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Во Владивостоке женщина и подросток пропали после посещения консульства КНДР

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Во Владивостоке женщина и подросток пропали после того, как уехали из северокорейского консульства.
Во Владивостоке женщина и подросток пропали после посещения консульства КНДР
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости со ссылкой на поисковую организацию, есть данные, что пропавшие являются гражданами КНДР.

«Пропали люди! Ким Кум Сун, 43 года, и Пак Квон Чжу, 15 лет. Город Владивосток... 4 июня 2023 года уехали с территории генерального консульства КНДР... до настоящего времени их местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении «ПримПоиск».

По данным РИА VladNews, женщина была одета в белую рубашку и чёрные брюки, а юноша — в чёрную ветровку и серые брюки.

Как уточняется, ситуацией уже занимаются правоохранительные органы.

В конце мая участник первого этапа соревнований Самарской области «Мемориал Гуняшова» по парусному спорту среди крейсерских яхт пропал на Волге во время регаты в районе города Сенгилея Ульяновской области.

Первый этап соревнований проводился 26—28 мая, гонки по маршруту Тольятти (Самарская область) — Сенгилей (Ульяновская область) на Волге начались вечером 26 мая.

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