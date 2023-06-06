Во Владивостоке женщина и подросток пропали после посещения консульства КНДР

Во Владивостоке женщина и подросток пропали после того, как уехали из северокорейского консульства.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на поисковую организацию, есть данные, что пропавшие являются гражданами КНДР.

«Пропали люди! Ким Кум Сун, 43 года, и Пак Квон Чжу, 15 лет. Город Владивосток... 4 июня 2023 года уехали с территории генерального консульства КНДР... до настоящего времени их местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении «ПримПоиск».

По данным РИА VladNews, женщина была одета в белую рубашку и чёрные брюки, а юноша — в чёрную ветровку и серые брюки.

Как уточняется, ситуацией уже занимаются правоохранительные органы.

В конце мая участник первого этапа соревнований Самарской области «Мемориал Гуняшова» по парусному спорту среди крейсерских яхт пропал на Волге во время регаты в районе города Сенгилея Ульяновской области.

Первый этап соревнований проводился 26—28 мая, гонки по маршруту Тольятти (Самарская область) — Сенгилей (Ульяновская область) на Волге начались вечером 26 мая.