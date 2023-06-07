Сноуден заявил, что не планировал изначально оставаться в России

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден в беседе с независимым журналистом Гленном Гринвальдом признался, что изначально не планировал оставаться жить в России, но другие страны не могли гарантировать ему безопасность.

«В целом я не собирался оставаться в России, это была транзитная остановка на пути в Латинскую Америку, поскольку Южная Америка в прошлом продемонстрировала открытость в отношении разоблачителей», — цитирует его ТАСС.

По словам Сноудена, изначально он хотел переехать в Европу, но многие дипломаты отговаривали его и не могли дать никаких гарантий. Он добавил, что утечка произошла после того, как он покинул Китай.

«Правительство США узнало, что я без средств связи направляюсь в Россию... Я приземлился в России, и пограничник сказал, что мой паспорт «не работает», — рассказал Сноуден.

Он добавил, что порядка 40 дней провёл в транзитной зоне «Шереметьево» и за это время подавал документы на убежище в 21 страну мира. При этом некоторые страны открыто заявили о том, что опасаются реакции США и не хотели связываться с этой историей. В других, по словам бывшего сотрудника спецслужб США, предупреждали, что не смогу обеспечить должный уровень безопасности.

«Так что, когда вариантов не осталось, я запросил убежище в России, и я его получил. И меня с тех пор оставили в покое, и это всё, о чём я мог просить в тех обстоятельствах», — заявил он.

В 2013 году бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден передал СМИ материалы, проливающие свет на масштабы слежки, организованной американскими спецслужбами за собственными гражданами и иностранными политиками.

Как выяснилось, активность ЦРУ и АНБ вовсе не ограничивалась поиском террористов: слежка давно носила не адресный, а тотальный характер.

Американский журналист-расследователь Сеймур Херш выразил мнение, что бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден был единственным человеком, кто открыто рассказал о том, что АНБ нарушает право на свободу слова.