Карт-бланш для спецслужб: почему США с 2001 года продолжают жить в режиме ЧП

Режим ЧП и чрезвычайные меры, введённые в США более 17 лет назад после терактов 11 сентября, из года в год продлеваются по политическим мотивам. Такого мнения придерживаются опрошенные RT эксперты. В частности, указ о пролонгации подписал и президент Дональд Трамп, мотивировав решение тем, что террористическая угроза сохраняется до сих пор. По мнению аналитиков, Вашингтон намеренно завышает уровень опасности, чтобы сохранить за спецслужбами и полицией особые полномочия, в частности право на масштабную слежку, в том числе и за рубежом. Специалисты считают, что таким образом руководство страны может контролировать любые изменения внутриполитической обстановки, а также регулировать финансовые потоки.

Президент США продлил ещё на год чрезвычайные меры, введённые 17 лет назад администрацией Джорджа Буша — младшего после терактов 11 сентября. Текст соответствующего указа, адресованного конгрессу, был опубликован на сайте Белого дома 19 сентября.

Сегодня в Вашингтоне уверены, что кризис, начавшийся осенью 2001 года, так и не был разрешён и до сих пор создаёт «чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики» страны. Речь, в частности, идёт о борьбе с финансированием терроризма. Фактически сразу после терактов федеральные власти США получили право накладывать арест на активы лиц, заподозренных в связях с террористическими структурами.

Дональд Трамп

Reuters

© Yuri Gripas

Кроме того, 10 сентября Дональд Трамп также подписал указ, продлевающий ещё на год режим чрезвычайного положения, введённый после 11 сентября.

«Ввиду того что террористическая угроза сохраняется, общенациональный режим чрезвычайного положения, объявленный 14 сентября 2001 года, а также права и полномочия властей, введённые для устранения чрезвычайной ситуации, должны оставаться в силе и после 14 сентября 2018 года», — говорится в заявлении Трампа.

Эхо 11 сентября

11 сентября 2001 года на территории США был организован самый масштабный теракт в истории человечества. Члены террористической группировки «Аль-Каида»* захватили четыре пассажирских самолёта. Два из них террористы-смертники направили в башни Всемирного торгового центра, один лайнер врезался в здание Пентагона, а ещё один рухнул в поле на территории штата Пенсильвания, так как пассажиры и экипаж попытались перехватить штурвал у террористов.

Жертвами массированной террористической атаки стали почти 3 тыс. человек. Теракт повлёк колоссальные политические последствия. Уже через месяц после этих трагических событий Вашингтон сформировал военную коалицию для вторжения в Афганистан, где у власти в это время находилось движение «Талибан»**. Однако в США сочли, что именно эта страна является также основной базой для «Аль-Каиды».

В процессе борьбы с международным терроризмом американские власти не раз нарушали фундаментальные права человека. Известно, что к обвиняемым в связях с «Аль-Каидой» применялись пытки, которые в ЦРУ обозначались как «расширенная техника ведения допроса».

Чтобы обойти американское законодательство, запрещающее подобные истязания, спецслужбы просто создали ряд секретных тюрем за пределами США.

Теракты не только привели к изменению политического ландшафта в Центральной Азии, но и серьёзно повлияли на ситуацию внутри США.

Так, в октябре 2001 года Джордж Буш — младший подписал закон «О сплочении и укреплении Америки путём обеспечения надлежащими средствами, требуемыми для пресечения и воспрепятствования терроризму», получивший известность как «патриотический акт» и обернувшийся крупнейшим наступлением на права и свободы американцев.

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Документ расширил полномочия спецслужб, которые получили возможность прослушивать телефонные разговоры граждан и перехватывать их электронную переписку без соответствующего судебного решения. В рамках данного закона любой заподозренный в причастности к терроризму гражданин мог быть задержан спецслужбами и помещён в тюрьму без предъявления официальных обвинений и без адвокатской поддержки.

«Патриотический акт» с самого начала критиковали правозащитники, но все эти возражения разбивались о неизменно жёсткую позицию администрации Буша-младшего. Обращаясь в 2005 году к конгрессу с просьбой продлить действие закона, политик заявил, что это является ключевым условием национальной безопасности.

«Мы не можем себе позволить оказаться без этого закона хотя бы на секунду», — заявил тогда Буш.

Как отметил в интервью RT профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков, «патриотический акт» изначально составлялся с нарушением основных прав человека.

«Например, есть юридическое понятие «осмотр», а есть «досмотр». Осмотр — это простая проверка документов, а режим досмотра позволяет выворачивать вам карманы и рыться у вас в багажнике, — пояснил Судаков. — После принятия акта спецслужбы и полиция, конечно, получили карт-бланш, но при этом нарушались основные права и свободы граждан».

Но поначалу в США многие воспринимали «патриотический акт» с воодушевлением, люди были очень напуганы и готовы принять любые меры, чтобы трагедия, подобная той, что случилась 11 сентября, не повторилась.

«И сейчас американцы говорят, что акт изменил их жизнь в худшую сторону, помимо тотальной слежки спецслужб эти меры властей повлияли на психологию многих людей, сделав их подозрительными и агрессивными. Сегодня всё что угодно объясняют мерами безопасности», — пояснил эксперт.

Митинг в США против массовой слежки спецслужб, 2013 год

Reuters

© Jonathan Ernst

Специалисты отмечают, что спецслужбы других стран также пытаются организовать слежку за своими гражданами. Однако только в США решили узаконить эту практику. Как отметил в интервью RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, законодательство об электронной слежке обеспечивает властям юридическое алиби.

«Принятие законопроекта об электронной слежке было необходимо для того, чтобы избежать потока судебных исков, которые могут возникать из-за конфликта отдельных положений принятого акта с положениями законов о свободе информации и правах человека», — объяснил собеседник RT.

17 чрезвычайных лет

В 2013 году разразился грандиозный скандал: бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден передал СМИ материалы, проливающие свет на истинные масштабы слежки, организованной американскими спецслужбами за собственными гражданами и иностранными политиками. Выяснилось, что активность ЦРУ и АНБ вовсе не ограничивалась поиском террористов: слежка давно носила не адресный, а тотальный характер. При помощи специальных программ обработке подвергались гигантские массивы персональных данных, под колпаком у спецслужб оказались, к примеру, все пользователи таких ресурсов, как Facebook и Google.

Эдвард Сноуден

AFP

© Dagens Nyheter

Публикация этих сведений произвела эффект разорвавшейся бомбы: власти уже не могли игнорировать критику. В 2015 году апелляционный суд в США постановил, что программа АНБ по сбору данных о телефонных звонках миллионов американских граждан незаконна.

В этом же году конгресс должен был в очередной раз продлить действие «патриотического акта». В преддверии рассмотрения этого вопроса законодателями группа активистов Fight for the Future организовала DDoS-атаку на сайт конгресса, требуя не продлевать антидемократичный закон.

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В итоге законодатели приняли другой закон — «акт о свободе», заменивший «патриотический акт». Новый документ вскоре подписал Барак Обама, который в то время возглавлял Белый дом. Впрочем, говорить о полной свободе не приходилось и в этом случае: акт не отменял, а только реформировал систему электронной слежки за гражданами. Спецслужбы лишались прямого доступа к персональной переписке граждан, однако на телекоммуникационные компании была возложена обязанность хранить эти данные. В случае необходимости разведка может получать нужные ей сведения по решению суда. В целом АНБ и ЦРУ продолжают массовую слежку в интернете и телефонных сетях, в мае АНБ даже отчиталось о том, что за 2017 год смогло перехватить более полумиллиарда телефонных разговоров.

Кроме того, как полагают эксперты, на фоне антироссийской и антикитайской истерии полномочия спецслужб в отношении иностранных граждан могут быть даже расширены.

Например, в сентябре прошлого года администрация Дональда Трампа призвала конгресс придать постоянный статус ряду законов, разрешающих спецслужбам организовывать масштабную слежку за рубежом.

В январе глава Белого дома продлил ещё на шесть лет программу по прослушке и перехвату электронной переписки иностранных граждан, заподозренных в терроризме. Речь идёт о принятом в 1978 году законе «О наблюдении за иностранной разведкой» (FISA).

По словам Сергея Судакова, не стоит удивляться тому, что в США спустя 17 лет после теракта 11 сентября так и не отменили режим ЧП. Хотя за последние пять лет в США произошло ещё несколько крупных терактов — в 2013, 2016 и 2017 годах, ответственность за некоторые из них взяло на себя «Исламское государство»***, — эксперт считает, что власти США намеренно раздувают тему борьбы с терроризмом.

«Белый дом боится, скорее, внутренних бунтов, именно поэтому американцам приходится содержать такое количество полицейских и спецслужб», — отметил Судаков.

Американское общество серьёзно расколото и недовольно той политикой, которую проводят власти, говорит специалист. А режим чрезвычайного положения позволяет спецслужбам и полицейскому аппарату отслеживать протестные настроения.

«Так было при Обаме, когда вводилась Obamacare, так было при Буше, когда вследствие принятия «патриотического акта» всех граждан можно было досматривать и проверять по любому доносу», — напомнил Судаков.

Аналогичной точки зрения придерживается Владимир Васильев.

«В Соединённых Штатах сегодня страха перед терроризмом почти не осталось, он постепенно уходит. Поэтому режим ЧП администрация Трампа эксплуатирует исключительно в политических целях», — подчеркнул эксперт.

Ещё одна причина, по которой Белый дом из года в год продлевает режим ЧП, может иметь финансовую подоплёку, предположил Сергей Судаков. По его словам, любой режим ЧП — это огромные деньги, которые проходят через американскую администрацию.

«В то же время любой гражданин задастся вопросом: «А зачем мы тратим деньги, если ничего не происходит?» На что у американской администрации всегда готов ответ: «Ничего не происходит, потому что мы тратим деньги», а также объяснение: «Посмотрите на Великобританию и Францию: у них нет ЧП — и у них постоянно что-то взрывают», — подытожил эксперт.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.