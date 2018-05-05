В АНБ сообщили о перехвате более 534 тысяч звонков в 2017 году

В Агентстве национальной безопасности (АНБ) США сообщили о перехвате более 534 тыс. звонков в 2017 году. Такие данные содержатся в ежегодном отчёте организации.

«Общее количество детализирующих записей звонков, обусловленных целями, которые АНБ получило от источников... и хранит в своих архивах — 534 396 285», — говорится в документе.

При этом в агентстве отмечают, что число звонков может быть меньше, так как определённое их количество могло совершаться одним абонентом.

Также сообщается, что в список включены звонки с зарубежных и американских номеров.

О масштабных программах слежки, которые ведутся американскими разведывательными организациями, в 2013 году рассказал бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден.

В частности, в марте 2018 года он рассекретил документы Агентства национальной безопасности, из которых следует, что ведомство на протяжении нескольких лет разрабатывало методы выявления владельцев биткоинов.