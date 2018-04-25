Сенат США утвердил генерала Накасоне на должность директора АНБ
Американский сенат единогласно утвердил кандидатуру генерал-лейтенанта Пола Накасоне на пост директора Агентства национальной безопасности (АНБ).
Об этом сообщает The Washington Post.
Как отмечается, Накасоне сменит нынешнего главу АНБ и Киберкомандования адмирала Майкла Роджерса, занимавшего эти посты с 2014 года.
Ранее сообщалось, что сенат США утвердил кандидатуру Кирстен Нильсен на пост главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.
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