Сенат США утвердил генерала Накасоне на должность директора АНБ

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Американский сенат единогласно утвердил кандидатуру генерал-лейтенанта Пола Накасоне на пост директора Агентства национальной безопасности (АНБ).

Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается, Накасоне сменит нынешнего главу АНБ и Киберкомандования адмирала Майкла Роджерса, занимавшего эти посты с 2014 года.

Ранее сообщалось, что сенат США утвердил кандидатуру Кирстен Нильсен на пост главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

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