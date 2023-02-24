Херш: Сноуден был единственным, кто открыто рассказал о нарушениях в работе АНБ

Американский журналист-расследователь Сеймур Херш выразил мнение, что бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден был единственным человеком, кто открыто рассказал о том, что АНБ нарушает право на свободу слова.

«Я познакомился с некоторыми людьми, которые работали в сфере радиоэлектронной разведки. У меня было понимание, что в этой сфере нельзя подслушивать разговор американца без судебного постановления. Сноудену же, как консультанту, стало известно следующее: закон изменили — здесь открылись новые возможности, и все об этом знали», — сказал Херш в эксклюзивном интервью на канале RT.

Если сотрудник спецслужбы слушал предполагаемого агента «Аль-Каиды»* и у него был разговор с американцем, «то можно было не мешкать — бери и записывай», рассказал журналист.

«У Сноудена — человека от мира технологий, а не политики — это вызвало отторжение. В то время в АНБ работало где-то 25 тыс. человек... И из всех этих тысяч людей лишь один человек открыто заговорил о прямом нарушении одного из самых остро стоящих принципов американской Конституции — права на свободу слова, такого слова, за которым не будут наблюдать без судебного постановления», — сказал он.

В мае 2021 года Эдвард Сноуден сообщил, что американский лидер Джо Байден был вовлечён в инцидент с прослушкой спецслужбами Соединённых Штатов европейских политиков.

В 2013 году бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден передал СМИ материалы, проливающие свет на масштабы слежки, организованной американскими спецслужбами за собственными гражданами и иностранными политиками.

Как выяснилось, активность ЦРУ и АНБ вовсе не ограничивалась поиском террористов: слежка давно носила не адресный, а тотальный характер.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.